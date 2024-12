L'Active Network, domani alle 15.00, sarà costretta a giocare sul campo di Ciampino per l'indisponibilità del palazzetto di Orte. I ragazzi di Mister Monsignori accolgono lo Sporting Sala Consilina dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana contro una stellare Ecocity Genzano. Queste le parole del tecnico alla vigilia di una gara che sembra una trasferta ma non è: ''Purtroppo siamo costretti a giocare la nostra partita casalinga al PalaTarquini a causa del rifiuto da parte dei nostri avversari di anticipare la partita al venerdì sera. Gli amici di Ciampino che ringrazio sentitamente si sono adoperati per per permetterci di giocare e ci hanno gentilmente ospitato nonostante le tante attività che si svolgono nella loro struttura.''

Servono punti ai viterbesi: ''Per noi è una partita molto importante contro una squadra molto quadrata, solida che subisce pochissime reti. I ragazzi anche questa settimana, nonostante la sconfitta di Genzano hanno lavorato molto bene, con grande entusiasmo e consapevolezza dei passi avanti che dobbiamo fare per migliorare ulteriormente le nostre performance. Siamo pronti a riprendere il cammino verso i nostri obbiettivi con grande fiducia e siamo certi di poter fare una bella partita''. La partita verrà trasmessa in diretta sul canale VivoAzzurro.