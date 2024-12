Nessun giocatore squalificato, infermeria svuotata. Il Ladispoli proverà a voltare pagina dimenticando la sconfitta bruciante di Coppa Italia col Montespaccato e anche quella di domenica scorsa in casa con la Luiss. Oggi i rossoblu andranno in trasferta a Roma per affrontare l’Astrea con la consapevolezza che servirà un’impresa per recuperare posizioni in classifica e cercare una salvezza al momento difficilissima. Gli uomini di Puccica si trovano al penultimo posto e sono con un piede e mezzo fuori dalla Coppa. «Mi ha fatto rabbia – ha ammesso il tecnico dei tirrenici – solo per il fatto che regaliamo noi i gol agli avversari. Non perdiamo per una netta superiorità e questo comunque è figlio dell’inesperienza. Anche con il Montespaccato per la prima mezz’ora eravamo in partita, anzi abbiamo avuto delle occasioni non concretizzate. Poi ovviamente è uscita fuori la loro esperienza. È un percorso di crescita di questo gruppo e dobbiamo avere pazienza». Per quanto riguarda la formazione, D’Angeli in porta, poi difesa a tre con Ranieri, Temperini e uno tra Roberto Colace e Fiaschetti, in mezzo al campo Alessandro Colace e Paganetti, poi sulle corsie esterne Leonardi e Buonanno con Aracri, Iurato e Tiberi favoriti per comporre il tridente e con quest’ultimo perno centrale dell’attacco. Fischio d’inizio alle ore 11. Non ci sarà Manuel Pagliuca che ha lasciato il club per trasferirsi al Ronciglione in Promozione. «Ci tengo a ringraziare la mia vecchia società - sono le sue parole ormai da ex - la presidente Sabrina Fioravanti e il direttore sportivo Oberdan Scotti. Naturalmente un ringraziamento speciale va a mister Puccica, lo considero un grande allenatore. Tutti loro mi hanno dato la possibilità di rimettermi in gioco in una categoria importante come quella dell’Eccellenza e aver fatto molto bene con questa maglia gloriosa». A centrocampo invece piazzato il colpo Davide Paruzza. Si tratta di un ritorno visto che lo scorso anno era all’Academy alla corte di Castagnari oggi sulla panchina della Cimini.

