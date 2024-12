Impegno tosto per il Ladispoli chiamato a rialzare la testa contro il Rieti. Una sfida importante per cercare di smuovere una classifica deficitaria dove in 10 giornate i rossoblu non hanno ancora ottenuto una sola vittoria. La formazione ospite per gli addetti ai lavori rientra tra le quattro che si giocheranno il titolo fino alla fine e in più l’Academy dovrà far fronte a diverse assenze che si sommano già a quelle croniche, vedi quella di bomber Selvadagi. La brutta notizia è che il difensore Ergemlidze ha subito la rottura del crociato dopo essersi sottoposto ad accertamenti clinici. Il suo campionato potrebbe essere finito qui. Poi out anche l’attaccante Pelizzi per guai muscolari (in settimana effettuerà un’ecografia di controllo) e il centrocampista Polucci ancora squalificato dopo il rosso rimediato con la W3. Non sono al meglio nemmeno Barbarossa e Cifarelli, il primo difensore e il secondo attaccate, ma dovrebbero stringere i denti. Mister Pietro Bosco non dovrebbe mutare il suo assetto tattico. In porta ci sarà Mercadante, poi in difesa salvo defezioni previsto il tandem centrale con Barbarossa-Guida e Tancredi e Urbani a completare il pacchetto. In mezzo al campo Capanna, Merciari e Fumasoni con Giusto e Di Biagio alle spalle di Cifarelli o Cardellini. Per Academy-Rieti designato il signor Christian Di Folca di Frosinone coadiuvato da Marco Tundo di Roma 2 e Marco Martino di Roma 1. Fischio d’inizio alle ore 11.15. Per i rossoblù poi trasferta con la Boreale e altro impegno casalingo con il Colleferro, l’ex squadra di Bosco e del suo vice Enzo Freddi.

