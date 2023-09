Un bel Ladispoli con tanta personalità ma sempre poco cinico. Così Aurelia Antica sfrutta uno dei pochi errori dei rossoblù per portarsi a casa i primi tre punti stagionale. Esordio dal sapore amaro per gli uomini di Puccica superati grazie ad una rete di Mocanu su assist al bacio di Di Curzio, l’ex dal dente avvelenato. L’Academy deve fare i conti con le assenze, quelle di De Angelis, Aracri e Leonardi, ma anche con tanti elementi non al meglio. È il caso di Buonanno e Tiberi. In porta D’Angeli, difesa a tre con Temperini, Ranieri e Roberto Colace, sulla mediana il fratello Alessandro assieme a Paganetti. Corsie laterali occupate da Ruggiero e Buonanno con Reinkardt e Polucci trequartisti dietro a Pelizzi. Avvio promettente per i padroni di casa. Dopo una sola lancetta d’orologio sulla sinistra viene servito Giordano che tenta un tiro angolato ma la palla si stampa sul palo. Al 30’ dopo una sortita offensiva di Coticoni Di Curzio per poco non coglie il bersaglio da fuori area. Al 45’ Mocanu fallisce l’occasione più ghiotta nel primo tempo. Non perdona però al 9’ della ripresa quando si infila tra le maglie rossoblù scaraventando sotto la traversa il pallone. La più clamorosa palla gol il Ladispoli la costruisce al 19’, prima Paganetti e poi Pelizzi non sono lesti sotto misura. I romani si difendono con ordine fino alla fine e finisce così. «Sono orgoglioso di come si sono espressi i miei ragazzi e del calcio prodotto - ammette Puccica a fine gare -. Ci hanno fatto i complimenti, anche l’arbitro a fine gara è venuto a congratularsi con noi. Peccato davvero. Aurelia aveva elementi più esperti che in alcuni momenti della gara hanno mostrato atteggiamenti provocatori verso i nostri giovani. Non meritavamo affatto di perdere e, ripeto, abbiamo pagato l’unico errore». Ora testa all’Audace con notizie si spera possano essere positive dall’infermeria. Preoccupa soprattutto Aracri il cui ginocchio si è gonfiato prima del match e dovrà sottoporsi ad accertamenti. Anche il portiere D’Angeli è uscito per infortunio. E Roberto Colace ha accusato un fastidio muscolare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA