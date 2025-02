Più che una partita oggi è una missione per l’Academy che affronterà la capolista del girone A, il Valmontone. Una corazzata al cospetto dei rossoblu sempre più impantanati nei bassifondi della classifica e attualmente anche lontana dai playout. Il ko del Rocchi a Viterbo domenica scorsa ha evidenziato ancora una volta i limiti di una formazione che non riesce ad essere produttiva in zona d’attacco e nello stesso tempo di non avere un’adeguata tenuta difensiva nell’arco dei 90 minuti. La squadra tirrenica ha spesso fornito prestazioni di livello senza però raccogliere quanto seminato finora in campionato. Di questo ne è consapevole anche l’attaccante Luca Cifarelli. «Nell’ultima gara siamo tornati a casa con zero punti – racconta – quasi da non crederci per come abbiamo giocato chiudendo gli avversari nella loro metacampo. Quest’anno non gira come dovrebbe e mi vengono in mentre anche altre partite. È un girone tosto e noi lotteremo fino alla fine, a cominciare dal match con il Valmontone. Non abbiamo più nulla perdere e da qualche parte dovremo iniziare a fare punti­». Da capire se mister Bosco insisterà con le due punte e il fantasista alle loro spalle. Non ci sono giocatori squalificati, né infortunati. Il fischio d’inizio al Sale è alle 11.15. Per il match è stato scelto il signor Niko Pellegrino di Teramo; ad affiancare l’arbitro gli assistenti Iacopino di Albano Laziale e Tasciotti di Latina. L’Academy insiste con l’operazione scuola calcio: i giocatori entreranno in campo con tutti i baby calciatori mano nella mano prima del fischio. Dopo il Valmontone prevista la trasferta a Pomezia. Attualmente i pontini hanno 13 punti in più dei ladispolani e ciò significherebbe retrocessione diretta.

