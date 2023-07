Il futuro è sempre più grigio per il Ladispoli. Incassata la spaccatura insanabile con la nuova cordata romana, che a dire della società guidata da Sabrina Fioravanti non avrebbe avuto le garanzie economiche per i contratti dei giocatori e, di conseguenza, per affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, è tempo di bilanci. E, al momento, la situazione è disgregata. Non solo i nuovi acquisti non arriveranno più ormai (gli attaccanti Bussi e Buglia, i centrocampisti Shahinas e Carboni, il portiere Proietti Gaffi e il difensore Giorgi), ma i giocatori rimasti si starebbero già guardando intorno. E sono anche pochi quelli ancora tesserati con il Ladispoli perché i nuovi imprenditori avevano dato carta bianca al ds (già ex) Marco Angelocore per consegnare la rosa a mister Massimo Castagnari, tagliando di fatto molti elementi della vecchia guardia. Insomma, è caos totale. In questa situazione difficile, di certo il momento più complicato della gestione Fioravanti, non è certa a questo punto la permanenza di mister Massimo Castagnari che lo scorso anno ha contribuito fortemente a salvare la categoria. Il tecnico vuole garanzie e questi giorni sono importanti per capire cosa accadrà. Sono già un ricordo gli annunci del mercato scoppiettante. Qualora l’Academy dovesse superare questa fase, andrebbero rivisti quasi certamente gli obiettivi della prossima stagione. Difficile operare sul mercato sapendo di aver perso molti giocatori, anche del vivaio, di non poter comprare i migliori che già si sono accasati altrove. Ed è partito il countdown per l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2023-2024. Che a questo punto non è nemmeno così sicura al 100%.

