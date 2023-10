Dopo quattro anni di stop, si è disputata sul tratto che dall’ingresso al parco Aquafelix porta al ristorante “Tramontana”, una giornata di automobilismo sportivo. Il Gruppo Piloti Civitavecchia, in collaborazione con Ausonia Corse di Fortunato Varone ha organizzato il 1° ability drive - Città di Civitavecchia. La manifestazione prosegue quel filo continuo nato negli anni 90 da un’idea del Presidente del GPC Enzo De Cicco che dapprima ideò e realizzò la prestigiosa cronoscalata Civitavecchia - Terme Traiane, poi mutata in Slalom di Civitavecchia con spostamento sull’attuale percorso ed oggi divenuta appunto ability drive.

Proprio ad Enzo De Cicco è stata intitolata la kermesse, lo storico fondatore (nei primi anni ’80) del GPC, purtroppo, da alcuni mesi era gravemente malato e ciò gli ha impedito di organizzare la manifestazione come ormai faceva da sempre.

In suo onore, i piloti della Scuderia civitavecchiese, in particolar modo Antonio Morali, Francesco Derosas, Renzi, D’Amora, Loiacono, Bottoni e D’Aureli si sono adoperati affinché la prova potesse svolgersi e addirittura avevano organizzato una diretta streaming per far seguire il tutto ad Enzo da casa. Quattro le postazioni di ripresa previste ed un drone che dal cielo ha ripreso i bolidi da corsa.

Purtroppo per un tragico destino, Enzo De Cicco non ce l’ha fatta e proprio due giorni prima dell’evento è venuto a mancare, toccanti le parole dei piloti del GPC al suo funerale svoltosi il sabato che lo hanno definito “il papà dell’automobilismo civitavecchiese”. Tornando alla classifica assoluta della gara essa è stata vinta dall’imbattibile Davide Belli su Formula Gloria, seguito da Daniele Scaccia sempre su formula Gloria con al terzo gradino del podio assoluto il portacolori del GPC Antonio Morali su prototipo radical che vinceva la sua categoria.

Benissimo gli altri rappresentanti del GPC, Pietro Renzi, riportava in gara dopo 22 anni, la storica Peugeot 205 GTI ex Loiacono e Decina, vincendo la sua classe ed il suo gruppo, stesso risultato per Francesco Derosas a bordo di una Peugeot 106 della Ausonia Corse, vittorie tutte, che unite a quelle di Morali e Scaccia, permettevano al GPC di vincere la classifica di Scuderia.

Bellissimo il gesto dei piloti del GPC che donavano la coppa di vincitori delle scuderie alle figlie di Enzo, Sabrina e Alexia. La gara e la premiazione si è svolta in memoria di Enzo De Cicco con un grande striscione che lo ha ricordato durante tutta la giornata. Il GPC segnala per quest’anno l’importante e fattiva collaborazione con le Istituzioni locali a partire dall’amministrazione comunale capitanata dal Sindaco Ernesto Tedesco e dall’infaticabile e sempre presente Assessore allo Sport Matteo Iacomelli che ha aiutato in tutto e per tutta la manifestazione.

«Un grazie particolare va alle forze dell’ordine - affermano gli organizzatori - sempre presenti e determinanti i Vigili Urbani ed il loro comandante Dottor Ivano Berti, i Carabinieri e la Polizia di Stato, un grazie particolare a Claudio Schipani della PS per il concreto aiuto. Una splendida giornata di sole ha coronato il successo della manifestazione. Per il GPC è un arrivederci al prossimo anno nel segno della tradizione motoristica civitavecchiese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA