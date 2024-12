Sul campo della capolista Soratte esce sconfitto il Borgo San Martino che rimedia tre gol. È stata una gara combattuta, dove ha avuto la meglio la formazione di casa, autrice di un bel match. Il risultato di 3-0, però, non ha demoralizzato il tecnico Gabrielli: «Sapevamo di incontrare una formazione tosta contro la quale ci siamo battuti molto rimaneggiati. Avevamo molto assenze - spiega il mister giallonero - di conseguenza abbiamo fatto quello che potevamo, creando anche qualche azione da gol. Ci prendiamo questo risultato consapevoli che abbiamo fatto il nostro e ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Stiamo rispettando la tabella iniziale, dopo due pareggi questa di Soratte è la seconda sconfitta stagionale. Ora dovrò recuperare 5 elementi, spero che domenica almeno un paio saranno della partita».

I gialloneri hanno perso almeno per un mese il difensore Altamura, infortunatosi al ginocchio sette giorni fa. Un elemento fondamentale per l'economia del gioco, un calciatore che fa la differenza in campo.

