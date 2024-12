Giochi quasi fatti nel girone A del campionato regionale di calcio a cinque di serie C2. A tre turni dalla fine è quasi trionfo per la capolista Cecchina alla quale manca un punto per la vittoria matematica vantando un + 9 sulla seconda che è la formazione romana del Bracelli, certa della qualificazione ai playoff. Per le provinciali retrocessione matematica ad un millimetro per l’Etruenergy Vignanello reduce dal pesante ko per 6-0 sul campo del Fiumicino. Per cercaredi evitare i playout invece bel passo in avanti del Futsal Ronciglione che si è imposto per 5-3 nel derby contro il Monterosi. Partendo dal fondo della classifica la situazione a 3 turni dal termine della regular season è la seguente: Etruenergy Vignanello 7; Progetto Futsal 17; Virtus Monterosi e Valentia 20, Futsal Ronciglione e District Seven 24. Tra queste soltanto una si salverà direttamente, retrocessione certa del Vignanello e playout tra ottava e undicesima e nona contro decima. Nella giornata di oggi durissimo ostacolo alle ore 15 per il Ronciglione in azione sul campo del Bracelli, il Monterosi ospiterà il Città Eterna mentre il condannato Vignanello ospiterà il Valentia.

