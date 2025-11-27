Sabato, Viterbo e la sua provincia tornano al centro dello sport regionale con la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive CONI, ovvero i riconoscimenti assegnati ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive relativi all'anno 2023. Alle ore 10:30, al Teatro Florida di Soriano nel Cimino , il Sindaco di Soriano nel Cimino Roberto Camilli, l’Assessore allo Sport Luciano Perugini e il delegato allo sport Fausto Bassanelli e altri componenti della Giunta il Presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi insieme al Delegato provinciale Ugo Baldi, e i presidenti regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, premieranno dirigenti, società e atleti della provincia di Viterbo che si sono contraddistinti nel 2023. Ospiti il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, l’Assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne. In totale, saranno 11 le benemerenze assegnate durante la cerimonia: 1 Stella di Bronzo alle società sportive, 1 Stella d’Oro, 2 d’Argento e 2 di Bronzo ai dirigenti, 1 Palma di Bronzo ai tecnici, 4 Medaglie di Bronzo agli atleti. Di seguito la lista dei beneficiari dei prestigiosi riconoscimenti suddivisi per categoria. Per quanto riguarda le società sportive, Stella di Bronzo all’ASD Pallacanestro Stella Azzurra. Per quanto concerne i dirigenti, Stella d’Oro a Domenico Palazzetti (Fmi), Stella d’Argento a Pierangelo Brinchi (Fci) e Andrea Stefano Marini Balestra (Coni Lazio), Stella di Bronzo a Giuseppe Dolera (Fiv) e Stefano Zucchi (Fisi). Per i tecnici, Palma di Bronzo a Roberto Scorzosi (Coni Lazio). Infine le Medaglie al merito agli atleti. Medaglia di Bronzo a Maurizio Andretta, campione italiano di baseball, Filippo Bertoni, campione italiano staffetta 4 x 200 stile libero, Melissa Gemini, campionessa italiana pugilato e Flavia Moretti, campionessa italiana tiro con l'arco da caccia. Dopo questa cerimonia è prevista la consegna di un riconoscimento da parte del Comune alle società sportive e atleti di Soriano nel Cimino. ©RIPRODUZIONE RISERVATA