Ultima di campionato della regular season di serie B in programma questo pomeriggio alle 18.30 alla palestra Carducci per il Santa Marinella Basket contro la Virtus Basket Albano-Pavona.

Le ragazze hanno addosso la verve e la passione come se fosse la prima. Si allenano costantemente senza guardare la classifica che oramai le vede destinate a dover disputare i playout.

Fondamentali saranno gli accoppiamenti ma coach Daniele Precetti non ha dubbi: «L’avversario è importante relativamente, dobbiamo pensare a noi ed alla voglia che dobbiamo mettere in campo per salvarci e gettare le basi per i prossimi anni».

Dello stesso parere è il patron Raffaele Bronzolino che non ha mai smesso di incitare le atlete e di stargli vicino il più possibile che afferma: «Per noi tenere alto il nome della città e del movimento storico del basket femminile è un onore che riusciremo a portarci dentro, sempre più con il passare del tempo, il quale ci darà ragione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA