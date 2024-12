MONTEFIASCONE - Sarà Montefiascone sabato 7 dicembre ad ospitare la cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive del Coni e Cip.

Il terzo appuntamento dell’anno dunque per premiare le eccellenze dello sport interesserà, stavolta, la Provincia di Viterbo.

Si tratta dei riconoscimenti assegnati ad atleti, tecnici, dirigenti e società sportive relativi all'anno 2022 per ciò che concerne il Comitato Olimpico Nazione per il Lazio e all’anno 2023 per il Cip Comitato Italiano Paraolimpico che sono un riconoscimento per l’attività sportiva svolta nel corso degli anni.

Alle ore 10.00 nei Saloni Rocca dei Papi le massime autorità locali, i presidenti delle Federazioni Sportive coinvolte e rappresentanti istituzionali del Coni Lazio consegneranno le Stelle al Merito e le medaglie del Coni a dirigenti, società e atleti della provincia di Viterbo che si sono contraddistinti nel 2022. In totale, saranno sei le benemerenze assegnate più una del Cip.

Un particolare riconoscimento sarà consegnato dal presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, a Livio Trapè, classe 1937, “l’airone di Montefiascone”, oro olimpico nel ciclismo nella 100 chilometri a squadre e medaglia d’argento nella prova in linea a Roma e di tanti altri successi.

«E’ stato un esempio per coloro che praticano lo sport e anche al di fuori – ha detto Riccardo Viola - e con molto piacere che gli consegneremo un prezioso ricordo. Ringrazio l’amministrazione comunale per la disponibilità, il sostegno e per l’accoglienza che ci ha riservato nell’allestimento di questo appuntamento del 2024».

Ad accogliere gli ospiti sarà la sindaca Giulia De Santis: «Le numerose benemerenze che il Coni regionale riconoscerà agli atleti che hanno saputo tenere alto il nome dello sport capace di trasmettere grandi valori universali, rappresentano per Montefiascone un orgoglio ed un volano di sviluppo del territorio. Sarà un evento molto importante per la nostra Città che si svolgerà alla Rocca dei Papi, dando lustro dal punto vista turistico, culturale e sportivo promovendo l’intera Tuscia».

Nel corso della cerimonia saranno premiate le società sportive locali e l’Ansmes di Viterbo consegnerà un premio allo sportivo dell’anno.

