Si è svolta venerdì primo dicembre a Civitavecchia la prima tappa del “Csi Minibasket Tour 2023/2024”. Presso la palestra “Cialdi” di piazzale Guglielmotti si sono sfidate l’Artù Civitavecchia e il Basket Tolfa, con prima parte della manifestazione dedicata ai più piccoli, che si sono cimentati in gare di palleggio e di tiro, grazie al prezioso contributo di coach Daniele Crocicchia. La seconda parte, invece, ha visto in campo bambini di 9, 10 ed 11 anni, che hanno dato luogo a partite tre contro tre. A presenziare e rappresentare il Csi è stato Corrado Taggiasco: «Sono contento di aver partecipato alla manifestazione dove erano presenti molti ragazzi e genitori. Credo molto allo sport come strumento educativo, aggregativo e di crescita personale. La promozione dello sport ai livelli giovanili permette a tutte le componenti in campo, che si pongono obiettivi del sano agonismo, di arrivare con i suoi valori non solo ai ragazzi ma anche ai genitori. È un’alleanza educativa che il Csi promuove e sostiene con tutte le sue forze. Per questo ringrazio sia l’Artù Civitavecchia e il Basket Tolfa per aver organizzato questo evento. Manifestazione ben riuscita anche grazie all’apporto di Daniele Crocicchia, Moreno Serra e Christian Santandrea ed ovviamente al Csi, ente di promozione sportiva che sto cercando di riportare a Civitavecchia. Se vogliamo avvicinare i giovani ai sani valori che lo sport insegna, il Csi non può mancare sul nostro territorio».

