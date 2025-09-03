Torna l’Open Costa del Tirreno, torneo di padel che si svolgerà per il secondo anno di fila a Cerenova, frazione di Cerveteri. La manifestazione vedrà protagoniste le categorie Open Maschile e Open Femminile, con la partecipazione attesa di molti tra i migliori interpreti del padel italiano. L’ultima edizione ha visto trionfare il campano Tricarico in coppia con il capitolino Galassi avendo la meglio in un finale di altissimo livello sulla coppia più quotata Mezzetti-Ferro. Anche per il 2025 ci si attende un parterre di altissimo livello, pronto a regalare spettacolo ed emozioni sui campi del circolo verde azzurro.

La struttura di via Pietro Alfani è diventata negli anni un punto di riferimento per il padel, capace di coniugare sport, socialità e valorizzazione del territorio con tante altre iniziative non solo agonistiche. Il torneo –metterà in palio un montepremi complessivo di 1500 euro, confermando l’importanza e il prestigio di un torneo che negli anni ha portato sulla riviera nord tirrenica tanti dei migliori giocatori in attività. Chiuse ufficialmente tutte le iscrizioni e verranno sorteggiati i tabelloni, poi sarà il campo a parlare. Tra oggi e venerdì qualificazioni, sabato e domenica si entrerà nelle fasi finali. Tutti i vari match saranno giocati in orario serale, dalle 17.30 circa in poi.

«La conferma della data ogni anno dell’evento anche da parte della federazione – prosegue il presidente Cristiano Riparini - non fa che dare rilievo a questo appuntamento. Siamo pronti a vivere una settimana che esalta al massimo il club che ormai è diventato passo dopo passo un punto di riferimento per tutti gli appassionati, amatori e non. Dopo il grande successo dello scorso anno all’esordio, quest’anno contiamo già più di cinquanta iscritti. Faccio un grande in bocca a lupo a tutti i giocatori che scenderanno in campo, in particolare e con grande affetto ai nostri che dopo aver svolto un campionato a squadre strepitoso in serie C avranno nuovamente l’occasione di giocare in casa anche un Open».

@RIPRODUZIONE RISERVATA