VITERBO - Nel segno delle solite quattro! Campionato di Prima Categoria che registra le vittorie a raffica delle leader dei due gironi. Nel gruppo A Atletico Capranica sul velluto anche nella trasferta di Ischia di Castro dove passa con irrisoria facilità per 3-0 confermando il + 4 sul Pianoscarano che si è sbarazzato per 4-0 nel match interno contro la Fulgur Tuscania ed il + 9 sul Carbognano che si è imposto in casa per 4-1 contro il Grotte Santo Stefano. Il terzetto ha fatto il vuoto alle sue spalle visto che seguono lontanissime San Lorenzo Nuovo a 18 punti e F. Nepi a 19 rispettivamente al quarto e quinto posto dopo lo scontro diretto di domenica scorsa terminato sullo 0-0. Continua a salire il Vetralla 1928 che ha vinto in casa per 3-0 sulla Maremmana e nelle altre tre gare punti pesanti per il Valentano vincente 3-2 in casa contro il Bagnaia, per l’Atletico Cimina corsaro 1-0 a Montefiascone e dell’Oriolo vincente nella trasferta di Montalto con un 3-0 che probabilmente ha spento le residue speranze dei tirrenici ad un passo dalla retrocessione diretta con la parte bassa della graduatoria che vede nei guai Fulgur Tuscania a 17, Grotte Santo Stefano a 16, Pol. Oriolo a 14 e per l’appunto il Montalto. Fari puntati sulla ventesima giornata di domenica in cui il calendario è alleato del Capranica che ospita alle 11 il Valentano mentre Pianoscarano e Carbognano sono attese dallo scontro diretto. Gli altri match tutti alle 11 sono: Atletico Cimina-Ischia di Castro, F. Nepi-1928 Vetralla, Fulgur Tuscania-Bagnaia, Grotte S.Stefano-San Lorenzo Nuovo, Maremmana-Montalto ed Oriolo-Montefiascone. Nel girone B super Jfc Civita Castellana che nel big match regola per 4-1 il Castrum Monterotondo superandola in classifica ed ora rossoblu al comando a quota 47 punti in compagnia del Palombara e con due punti sullo stesso Castrum. Jfc che adesso di prepara per il confronto esterno di domenica alle 11 contro la Brictense mentre Castrum e Palombara se la vedranno nello scontro diretto. Al.Giu.Vir.