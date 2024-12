L'equitazione riesce ad ammaliare molti bambini, e vi è una disciplina , quella del salto ad ostacoli, che è molto coinvolgente.

La scorsa settimana c’è stata una manifestazione a Borgo San Martino, nel comune di Cerveteri, dove erano tanti gli adolescenti in gara, in un concorso regionale della FISE, organizzato all'Equihome. La passione per l'equitazione, soprattutto nelle fasce giovanili, comincia ad avere un avanzamento, visto che durante il Covid era uno degli sport che si poteva svolgere.

«In effetti l'equitazione non si è mai fermata, sebbene ci fosse un rallentamento durante il covid dovuto al divieto di spostarsi - afferma la presidente de centro Equihome Anna Maria Rinaldi - Stiamo facendo dei corsi a livello regionale, ne partiranno altri di carattere nazionale e ne siamo contenti perché riusciamo a dare opportunità al territorio in termini economici, dal momento che molte persone alloggiano in agriturismi del comprensorio . Sport sinonimo di turismo, devo dire proprio di sì. È un veicolo promozionale per la zona, poiché sono tante le persone da ogni parte d'Italia che vivono le bellezze del territorio quando accompagnano i figli per garaggiare».

