Terzultimo turno nel girone G del campionato di Serie D e impegno casalingo per la Flaminia Civita Castellana di mister Nofri che domani alle ore 15 al “Madami” ospita il quotato Cassino (54) seconda forza del torneo insieme all’Ischia e va in cerca dell’undicesima vittoria stagionale per confemare quanto di buono fatto nel girone di ritorno dove è risultata una delle migliori formazioni del raggruppamento. Sfumati ormai i sogni di poter lottare almeno per il quinto posto dei playoff visto che gli 8 punti di ritardo dalla quinta che è la Romana Fc e con lo scontro diretto già disputato hanno tolto ogni residua speranza. La parola d’ordine è cercare di onorare al meglio questo trittico finale iniziando a programmare la prossima stagione e questi test serviranno alla dirigenza anche pee fare le giuste valutazioni per l’immediato futuro. Dirige il confronto Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina, all’andata nel match giocato a porte chiuse lo scorso 10 dicembre finì 1-1 con rete di Bianchi per i padroni di casa e pareggio nella fasi finali di Pericolini per i rossoblu. Questo il programma completo della 32esima giornata: stasera Cavese (69, campione)-Cynthialbalonga (45). Domani alle ore 14.30 Gladiator (30)-Atletico Uri (33) e Nocerina (53)-Sassari Calcio Latte (33). Alle ore 15 Sarrabus Ogliastra (43)-San Marzano (40), Budoni (24)-Boreale (23), Flaminia (44)-Cassino (54), Nuova Florida (29)-Anzio (34), Ostia Mare (46)-Romana Fc (52) e Trastevere (38)-Ischia (54).

Al. Giu. Vir.

