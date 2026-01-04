SI è rivelata più complicata del previsto, la gara che ha visto il Santa Marinella, affrontare oggi allo Stadio Fronti l'Atletico Monterano. L'incontro, che si è chiuso sul 2 a 1 per i padroni di casa, è stato deciso da un gol capolavoro di Peppe Tabarini, che al 90' si liberava in area di un avversario e poi lasciava partire un destro a giro che si insaccava all'incrocio dei pali. Capitan Gallitano e compagni non approcciavano bene la gara consentendo agli ospiti di difendersi bene e solo in un paio di occasioni chiamavano severamente in causa il portiere Procesi che salvava su due tiri ravvicinati di Cerroni e Astorelli.

All'inizio della ripresa il Monterano si portava in vantaggio con Liberati che superava Coronas con un rasoterra dai 20 metri. I rossoblu pareggiano al 22' quando l'arbitro concedeva un calcio di rigore per un fallo del portiere ospite su Tabarini. Dai nove metri Cerroni trasformava. La pressione offensiva dei tirrenici dava i suoi frutti al 90' quando su una respinta della difesa di casa, la palla giungeva a Tabarini, che dalla trequarti entrava in area, si liberava di un avversario e faceva partire un delizioso destro a giro che si insaccacava a fil di traversa.

«Colgo l'occasione innanzitutto per fare gli auguri di buon anno a tutti i nostri tifosi sperando che sia un 2026 di salute e serenità - dice mister Fracassa - per quanto riguarda la gara, è stata una partita molto complicata perché era il primo incontro dopo la sosta e ogni volta è un terno al lotto. Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Non siamo riusciti a trovare le trame giuste per andare alla conclusione. Loro hanno difeso con un blocco basso a cinque, quindi era complicato trovare gli spazi. Nel secondo tempo, nonostante siamo andati in svantaggio su un calcio di punizione, abbiamo avuto una bella reazione fatta di voglia, cattiveria e grinta e l'abbiamo ribaltata. L'ha pareggiata Cerroni su calcio di rigore procurato da Tabarini e poi nel pressing finale Tabarini fa un grandissimo gol da fuori area. Penso che per come è stato l'andamento della partita il risultato sia giusto visto quello che abbiamo prodotto in campo. Questo non è il momento di festeggiare perché mercoledì torniamo in campo. Abbiamo una trasferta difficilissima contro la Fonte Meravigliosa e quindi ci alleneremo lunedì e martedi per preparare al meglio questa trasferta romana».

«Sapevamo che era una partita difficile per vari aspetti - dice il Ds Di Fiordo - quando rientri dalle festività natalizie, sapevamo che sarebbe stata una gara rognosa. Gli avversari erano ben messi in campo quindi non era assolutamente facile, inoltre siamo andati anche in svantaggio su un gol di Liberati che calcia veramente molto bene, è uno che crea sempre pericolo su palle inattive però la squadra ha saputo reagire, non si è innervosita e prima con Cerroni e poi con um eurogol di Tabarini siamo riusciti a portare a casa un risultato importante. Però lo spirito della squadra è stato molto positivo e anche propositivo perché nel secondo tempo abbiamo creato svariate palle gol. Adesso testa a mercoledì per la trasferta con la Fonte Meravigliosa».

«Il goal che ho fatto oggi al novantunesimo, sicuramente è un goal liberatorio - spiega bomber Tabarini - è una rete pesantissima visto che venivamo da una serie di pareggi. Erano comunque due mesi che non vincevamo in casa e quello fatto al 91' è da considerare un gol pesantissimo perché smuove la classifica e soprattutto ci fa riprendere fiato perché era da parecchio tempo che non vincevamo in casa. Dopo questa bella vittoria ci dobbiamo sbloccare anche a livello mentale per fare sicuramente meglio nelle prossime gare».

