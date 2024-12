Vittoria voluta, sofferta e strameritata dei 2008 dell’Under 16 Regionale del Dlf Civitavecchia del tecnico Fusco, che stoicamente in 10 dopo appena 10 minuti di gioco e poi in 9 per quasi tutto il secondo tempo sul proprio campo di gioco riescono a strappare i 3 punti ai danni dell’Aurelio.

Biancoverdi che scendono in campo già rimaneggiati a causa di svariate defezioni, ma per nulla intimoriti partono subito aggressivi.

Dopo appena 10 minuti, un po’ di nervosismo, qualche parola di troppo e Carburi viene espulso dall’arbitro; ma la squadra si riassesta subito e continua a macinare gioco finché a metà del primo tempo Zanacchi con un bel destro insacca per l’ 1-0.

Nel secondo tempo su un’azione concitata in area, il direttore di gara assegna un rigore all’Aurelio ed espelle per fallo di mano Scriboni, da qui nasce il momentaneo pareggio e Dlf in nove.

La compagine civitavecchiese non molla, i biancoverdi di mister Fusco continuano nonostante tutto a creare azioni di gioco, faticano a tenere le posizioni ma sono bravi a chiudere comunque tutti gli spazi. E gli sforzi danno i propri frutti allo scadere, quando una gran punizione di Pavanelli si stampa sulla traversa e arriva di rimbalzo sui piedi di Dell’Anno che conclude a rete, regalando il definitivo 2-1 e la vittoria alla squadra. Vittoria di cuore e sacrificio per i 2008 del Dlf, che conquistano tre punti importanti per tenere saldo il quarto posto e riprendere la corsa che vede ancora tutto il girone di ritorno.

