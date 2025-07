La stagione appena conclusa ha confermato il valore e la solidità del settore giovanile della W3 Maccarese, che si conferma ancora una volta tra le realtà più prolifiche del panorama calcistico laziale. Numeri alla mano, il bilancio è da applausi: 150 partite giocate, 313 punti conquistati (media di 2,09), 95 vittorie, 470 gol realizzati e solo 177 subiti. 29 pareggi e 26 sconfitte, a dimostrazione di un'annata più che positiva, culminata da 4 podi conquistati e un campionato Regionale portato a casa.

I RISULTATI SQUADRA PER SQUADRA. L’Under 19 chiude al terzo posto, confermando una costanza importante negli anni. Male l'Under 18, piazzatasi soltanto in nona posizione se pur lasci spunti di crescita per i prossimi impegni. È quarta, invece, l'Under 17 dopo un percorso di alti e bassi. Discorso simile per l'Under 16, classificatasi terza. Under 15 da impazzire, vera rivelazione dell’anno, campione di categoria con un percorso netto e dominante. Chiude l'Under 14 con un ottimo secondo posto, mostrando grande talento.

PROGRAMMAZIONE, TALENTO E IDENTITÀ. Il successo del settore giovanile della W3 è frutto di un lavoro profondo che unisce formazione tecnica, attenzione al singolo atleta e identità di gioco condivisa. Ogni squadra ha mostrato un’impronta riconoscibile, con uno stile offensivo ma anche con una fase difensiva solida. I bianconeri, dunque, guardano al futuro con entusiasmo e ambizione. I risultati ottenuti confermano che la strada intrapresa è quella giusta e che il vivaio è uno dei fiori all’occhiello della società.

