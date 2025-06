Un settore giovanile, in casa W3 Maccarese, che tra le molteplici soddisfazioni ottenute quest'anno, ha portato con sé anche qualche delusione. Ultima non per importanza bensì cronologicamente parlando, la sconfitta conseguita per 2-1 dall'Under 17 di mister Giuseppe Grenga, sul campo del Santa Lucia in occasione del turno conclusivo di campionato. Una 30esima giornata amara, terminata con un ko in quel del girone B nella categoria Allievi Provinciali, risultato decisivo ai fini del podio. I maccaresani, infatti, sono riusciti a piazzarsi non oltre il quarto posto in classifica, chiudendo a quota 69. Una posizione, senza ombra di dubbio, poco soddisfacente dato il punto di distanza dal Fidene terzo e i tre da Ostiense secondo e Tevere Roma primo. Un epilogo incredibile, all'interno di una stagione 2024-2025 condotta in lungo e in largo da protagonista assoluta. Il cammino, di recente andato in scena, in più di un'occasione ha potuto ammirare la W3 addirittura come capolista. I classe 2008, però, seppur abbiano impiegato il massimo delle loro energie, non sono riusciti ad ottenere quel che avrebbero sperato. Cento gol segnati, 28 sigilli subiti e una differenza reti pari a +72. 21 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, condite dai 14 centri messi a segno dai calciatori Salvati e Spinella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA