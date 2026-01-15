È Filippo Scudino, appartenente all'Under 16, il primo Player of the Weekend del 2026 targato W3 Maccarese. Un riconoscimento assegnato grazie a oltre 400 voti raccolti tra tifosi e appassionati, che premia non solo la prestazione individuale, ma anche i valori di squadra e lo spirito del settore giovanile. La partita che ha acceso i riflettori su Scudino non è stata affatto semplice. Nel match valido per il campionato Allievi Regionali girone A, la W3 si è trovata subito a inseguire: due reti subite nella prima mezz’ora hanno messo la gara in salita contro l’Accademia Gialloazzurri. Una prova di carattere, però, ha permesso ai ragazzi maccaresani di restare lucidi e determinati anche nei momenti più complessi.

«Siamo riusciti a pareggiarla con grande sacrificio, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo», ha raccontato Scudino nel post partita. Parole che fotografano alla perfezione una prestazione di maturità, in una categoria nuova e impegnativa per il gruppo. Il 2-2 finale ha il sapore di una vittoria, soprattutto per come è maturato, e conferma il percorso di crescita della squadra. A rendere ancora più speciale la giornata di Filippo sono state le dediche: i gol sono andati al compagno Giordano Troia e al nonno Luigi, a cui il giovane calciatore ha riservato anche l’esultanza, dimostrando una sensibilità che va oltre il campo. «Sono molto contento della vittoria del Player of the Weekend», ha concluso Scudino, visibilmente orgoglioso di un premio che celebra impegno, determinazione e passione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA