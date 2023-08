VITERBO - Con la data di lunedì 28 agosto inizia a tutti gli effetti la nuova stagione agonistica delle varie categorie Asd Viterbo Fc del sodalizio Tozzi-Pedica. Tra quattro giorni alle ore 10 il presso Centro Sportivo Santa Barbara gli Esordienti 2011 di mister Alessandro Iaconissi iniziano la nuova stagione insieme al raduno portieri di mister Daniele Goletti sempre alle ore 10. Raduno aperto a tutti i nati dal 2006 al 2009. In serata alle ore 18 presso il Campo Comunale Ellera invece si radunano gli Under 15 2009/2010 di mister Mirko Camilli e i 2008 Allievi Regionali di mister Daniele D’Andrea. Martedi 29 agosto sempre alle ore 18 sarà la volta dell’Under 18 Regionale di mister Enrico Di Pietro. Sempre martedi 29 agosto alle ore 17.30 si radunano i Pulcini 2014 presso il Centro Sportivo Santa Barbara coordinati dallo staff Ruggiero, Violetti, Cutigni, Pedica. Venerdi 1° settembre alle ore 17.30 invece presso il Centro Sportivo Santa Barbara sarà lo start per gli Esordienti 2012 di mister Mauro Tonnicchi e i Pulcini 2013 di mister Alessandro Monticelli. Mentre martedi 5 Settembre alle ore 16 toccherà a Piccoli Amici e Primi Calci dal 2015 al 2018 coordinati dal responsabile Scuola Calcio, professor Adriano Ruggiero. Sempre il giorno 5 settembre alle ore 17 si radunano agli ordini di mister Iannone, mister Bazzani e mister Raco le squadre Under 12, Under 15, Under 17 ed Eccellenza Femminile presso la struttura, sul campo in erba naturale della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, Strada Cimina. Il 6 settembre sarà la volta delle piu piccole della Scuola Calcio Femminile per le bambine nate dal 2012 al 2018 con mister Adriano Ruggiero presso il Centro Sportivo Santa Barbara. A chiudere tutti i raduni sarà la prima Squadra Asd Viterbo Fc che si ritroverà lunedi 11 settembre alle ore 19 presso il Campo Comunale Ellera e che disputerà il campionato di Terza Categoria provinciale agli ordini di mister Massimiliano Lattanzi, new entry del gruppo tecnici. La grande famiglia Asd Viterbo Fc con in testa il presidente Paolo Tozzi e il direttore generale Andrea Pedica aspettano tutti coloro che avranno il piacere di unirsi al club, con i loro figli e figlie per far svolgere un sano sport di qualità quale è il calcio, in un ottimo ambiente adeguato e professionale. Per info ci si può rivolgere a Paolo Tozzi al numero 347 7250182 e ad Andrea Pedica al numero 3355333372.

