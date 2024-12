Riepiloghiamo il quadro delle sfide di questo fine settimana per i principali campionati giovanili dell’Under 19 e 18. Per la terzultima giornata dell’Under 19 Nazionale oggi alle 16 al Madami gara interna per il fanalino di coda Flaminia Calcio contro il Grosseto con la formazione toscana in corsa per un posto nei playoff. Flaminia senza più grossi stimoli con i suoi soli 9 punti e con l’obiettivo di cercare di mettere in mostra qualcuno dei suoi ragazzi migliori.

Penultima giornata nel campionato Under 19 Regionale dove tra i team della Tuscia soltanto il Fc Viterbo di mister Francesco Cerci, forte del suo quinto posto può dormire sonni tranquilli ed oggi si congeda dal suo pubblico (si gioca a Vallerano alle ore 15) contro il Dopolavoro Football Club che in graduatoria la segue a 4 punti. Discorso totalmente diverso per le nostre altre tre compagini in cerca di punti pesantissimi per cercare di uscire dalla griglia dei playout o quanto meno di migliorare la posizione attuale in vista degli spareggio salvezza. Alle 14.30 derby fra Sorianese e Pianoscarano con i padroni di casa obbligati a vincere mentre ai rionali potrebbe andare bene anche un pari e l’altro match al calor bianco è quello tra Tolfa e Montefiascone con la squadra di casa decima che precede di un punto i falisci che sono all’undicesimo posto. Soltanto chi vincerà potrà sperare di salvarsi direttamente, un pari serve ben poco a entrambe.

Penultimo turno anche nel campionato Under 19 Provinciale dove riposa la capolista Tarquinia Calcio e cercherà di approfittare di questa sosta il Canale Monterano che insegue a 4 punti (con una gara in meno). Canale che ospita la Fulgur Tuscania e che vuole il successo per portarsi a meno uno e restare in corsa per il primato sino all’ultimo turno anche se il Tarquinia tra sette giorni ha la non impossibile trasferta sul terreno della Pro Alba Canino. Questi gli altri confronti della 21esima e penultima giornata: Atletico Capranica-Jfc Civita Castellana, Manziana-Pro Alba Canino, Atletico Santa Marinella Calcio e Ronciglione United-Maremmana.

Infine per il girone del campionato Under 18 Regionale dove tutto è pronto per il trionfo dell’Aranova oggi pomeriggio alle 15 avremo Atletico Cimina-Palocco e il derby fra Cura Calcio e Viterbo Fc. Alle 18 il match esterno del Pianoscarano contro la Petriana.

