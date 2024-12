Conclusa la stagione regolare nel campionato Under 15 Provinciali stravinto da tempo dalla scatenata capolista Fulgur Tuscania di mister Massimo Zucchi. Nello scorso fine settimana si sono giocati i match dell’ultima giornata che hanno decretato il podio finale composto nell’ordine da Fulgur Tuscania, Aurelia Academy e Fabrica Calcio Giovanile davanti a Celleno e Sorianese. Ora da questo fine settimana partirà la Coppa Provincia riservata alle compagini classificatesi dal secondo al nono posto. Questi gli abbinamenti delle quattro sfide in programma con gare interne ovviamente per le squadre meglio classificate che in caso di parità dopo il triplice fischio finale e dopo la disputa dei tempi supplementari avranno anche il vantaggi del doppio risultato (vittoria e pareggio) a disposizione per accedere alle semifinali. Questi i match: Aurelia Academy (seconda) contro Corchiano (nona), Fabrica Calcio Giovanile (terza)-Ischia di Castro (ottava), Celleno (quarto) contro Montefiascone (settimo) e Sorianese (quinta) contro il National Soccer di Ronciglione (sesto).

I campioni provinciali della Fulgur Tuscania Under 15

Intanto è tutto definito per la finalissima dell’Under 14 con le compagini dell’Anguillara, seconda del girone A e del Fabrica Calcio Giovanile, seconda del girone B che hanno ribadito la loro forza nei match dei quarti di finale e delle semifinali dove hanno battuto rispettivamente nei match casalinghi per 5-1 l’Mco Calcio e per 2-0 la Rim Cerveteri. Ora si giocheranno il titolo in campo neutro nella finalissima che la Delegazione della Figc di Viterbo sta programmando quasi sicuramente per il fine settimana tra sabato 18 e domenica 19 maggio.

