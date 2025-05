Adrenalina, brividi forti, voglia di vincere, batticuore, senso di appartenenza e attaccamento alla maglia: questi e tanti altri sono i sentimenti che stanno provando giocatori, tecnico e società della squadra Under 17 Provinciale del Tolfa. Il team allenato alla perfezione da mister Matteo Cesarini è artefice di un grande campionato e ora la tensione cresce sempre più visto che per raggiungere l'ambita vittoria del campionato ed essere promosso a campione Regionale deve passare dalla roulette dello spareggio. Il team collinare disputerà lo spareggio sabato sul rettangolo di Montalto di Castro (Centro Sportivo Incotti) alle ore 16. I ragazzi di mister Cesarini hanno battuto con un'abbuffata di gol imponendosi per 8-2 sull'Mco Calcio. L’ultima giornata di campionato ha visto il Tolfa di patron Alessio Vannicola ospitare la squadra dell’Mco: in palio c'erano gli ultimi 3 punti decisivi per conquistare matematicamente il primo posto e andarsi a giocare tutto in uno spareggio da cardiopalma. Pronti via e a sbloccare la partita è stato il solito Ben Charfeddine che, sul filo del fuorigioco, ha punito gli ospiti portando il Tolfa sull'1-0; subito dopo, complice una clamorosa disattenzione difensiva da calcio piazzato, i gialloblu hanno trovato il gol del pareggio. La reazione dei collinari è stata straordinaria e dopo qualche minuto di tensione hanno preso in mano le redini della gara. Gli spettatori hanno assistito ad un vero e proprio assedio: prima la doppietta di Tisato, poi ci sono altri due gol di Ben Charfeddine e grazie a queste marcature la Cesarini band ha chiuso il primo tempo con un sonoro 5-1. Nella seconda frazione Cesarini ha cambiato mezza squadra, ma la musica è rimasta la stessa e prima Lorenzo Romagnuolo con un bel diagonale piazzato alla destra del portiere ospite, poi il preciso rigore di Mandrilli e infine la straordinaria discesa solitaria di Ceccarelli hanno portato a ben 8 le reti siglate dai tolfetani, il secondo gol degli ospiti è arrivato con un colpo di testa del suo numero 9 che ha provato a rendere meno amara la sconfitta pesantissima. I collinari vanno a 69 punti con ben 22 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.

«Numeri da capogiro che però non bastano ad aggiudicarsi il campionato - spiega il direttore sportivo Gianni Moretti - a pari merito con noi, infatti, c’è il Cura di Vetralla. La formazione viterbese è stata sempre in testa pratica, ma non aveva però fatto i conti con la furia tolfetana, capace di ribaltare l’epilogo di un campionato che fino a 4 giornate fa appariva scontato. Tra qualche giorno ci sarà uno spareggio da giocare su campo neutro per potere decretare il vincitore del campionato Under 17 Provinciale girone di Viterbo 2024/25. Complimenti in ogni caso ad entrambe le società per l’incredibile stagione disputata».

Sconfitta di misura per l’Under 19 Provinciale contro i pari età del Canale Monterano che si sono imposti per 2-1. La partita è stata giocata dal Canale con la speranza che la prima della classe Atletico Cimina inciampasse, il Tolfa decimato dalle assenze fa il suo dovere, ma nulla può contro la seconda della classe.

Vittoria in rimonta per i 2011 dell’Under 14 Provinciale di Pallassini. Il primo tempo è stato tutto sommato abbastanza equilibrato, con le 2 squadre che provano a sfruttare le poche occasioni create, un Tolfa che nella prima frazione di gioco non è riuscito ad esprimere il proprio gioco, essendo un po' lento e confusionario, al contrario di quello che eravamo abituati a vedere nelle ultime partite. Al 20’ è arrivato il vantaggio del Tarquinia, sfruttando al meglio una palla in profondità che coglieva di sorpresa la retroguardia tolfetana, si chiudeva così il primo tempo senza grossi sussulti. Nella ripresa, dopo una girandola di cambi, si vedeva un Tolfa più ordinato e agguerrito, con la voglia di ribaltare il risultato. Al 10’ del secondo tempo, dopo una punizione calciata da Piramidi che si stampava sulla traversa, era lesto Ceccarelli a ribattere in rete e trovare il gol del pari. Da lì in poi era solo Tolfa, con il Tarquinia costretto a difendersi nella propria metà campo senza riuscire a creare occasioni da rete e il Tolfa a dilagare con le reti di Buonincontro, Scognamiglio e Salerno, per un 4-1 meritatissimo, questo risultato (11° risultato utile consecutivo) attesta i ragazzi del Tolfa al quinto posto in classifica, pronti a giocarsi la coppa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA