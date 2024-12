Successo del Tolfa Calcio nel campionato Under 16 Provinciale. Sabato pomeriggio l’impianto sportivo “Felice Scoponi” di Tolfa ha ospitato la diciannovesima partita del campionato Allievi Under 16, nella quale i padroni di casa, allenati da mister Domenico Trucchia, si sono confrontati con i pari età del Tuscia Calcio: i giovani talenti del Tolfa si sono imposti sugli avversari con un secco 3-0 frutto di un bel gioco di squadra; per i pupilli di patron Alessio Vannicola doppietta siglata da Riccardo Trucchia e rete di Gentili. La formazione schierata dal Tolfa Calcio ha mostrato determinazione fin dall'inizio, con giocatori come Patarchi, Vannicola, Rosati, Lapucci, Guerra, Zucconi, Sociu, Verbo, Santecchi, Stefanini e il talentuoso Trucchia. In panchina Matarazzo, Gori, Ianniello, Moraldi, Gentili e Bianchi. Il mister ha dato modo a tutti i ragazzi di giocare e dire la loro sul campo. Il fischietto della partita è stato l'arbitro della sezione di Civitavecchia Marco Adore, che ha ottimamente guidato il match con fermezza. I padroni di casa hanno preso il comando della partita con un inizio promettente, culminato al ventesimo minuto quando Riccardo Trucchia ha portato in vantaggio la squadra. Dieci minuti dopo, grazie a un autogol, il Tolfa ha raddoppiato il vantaggio, chiudendo il primo tempo sul due a zero. La ripresa ha visto l'ingresso di nuovi giocatori, con Moraldi che ha sostituito Vannicola, Gentili che ha preso il posto di Trucchia e Gori che è subentrato a Sociu. Una spettacolare azione ha portato al terzo gol collinare con l'appena entrato Gentili, il quale ha segnato il suo primo gol in questo campionato. A pochi minuti dal triplice fischio finale si è registrato il debutto in campo con la maglia biancorossa di Ianniello e ciò ha aggiunto emozione alla partita, che si è conclusa con una vittoria convincente per i padroni di casa per 3-0. I vertici della società collinare esultano per questo importante successo ottenuto dall'intero collettivo. Da evidenziare il talento di giocatori chiave come Riccardo Trucchia e il contributo determinante di Gentili nel corso della partita. Con questa vittoria il Tolfa si conferma una forza da non sottovalutare nel campionato Under 16 Provinciale.

