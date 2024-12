Battuta d’arresto per l’Under 16 Provinciale del Tolfa del Tolfa. I ragazzi di mister Domenico Trucchia davanti al pubblico amico hanno ceduto 2-1 contro gli ospiti del Bassano Romano. Nella dodicesima giornata del campionato Under 16 girone di Viterbo, il team del Tolfa si è scontrato con il Bassano Romano in una partita dai momenti avvincenti. Nonostante le numerose assenze, il Tolfa ha dato il massimo: per la cronaca va rilevato che, a causa delle defezioni, mister Trucchia ha schierato tra i pali il centrocampista Lapucci. Mister Trucchia per questa sfida ha fatto scendere in campo Lapucci in porta, affiancato da Moraldi, Rosati, Bianchi, Guerra, Zucconi, Sociu, Verbo, Santecchi, Stefanini, e Fronti. In panchina pronti a subentrare Boggi, Gori, Vannicola, Seimo e Copponi. L'arbitro Mattia Manuto della sezione di Civitavecchia ha fischiato l'inizio della partita che ha visto il Bassano passare in vantaggio dopo pochi minuti. Nonostante la determinazione del Tolfa, il portiere avversario ha respinto un rigore assegnato agli uomini di mister Trucchia. Il Bassano ha raddoppiato, ma il Tolfa ha lottato strenuamente accorciando le distanze con un gol di Fronti. Nonostante numerosi tentativi, la sfortuna ha caratterizzato la giornata del Tolfa, che non è riuscito a ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria del Bassano per 2-1, lasciando un leggero amaro in bocca al Tolfa dopo una giornata difficile. Resta la speranza di recuperare e affrontare le prossime sfide con rinnovato spirito e determinazione.

