Zoom sui campionati della categoria Under 19 dove militano le formazioni della Tuscia.

Sabato, dopo un turno di sosta, riprende il campionato Under 19 Nazionale dove la Flaminia Civita Castellana è in grossa difficoltà con il penultimo posto in classifica con soli 3 punti e con il bilancio assai magro di una sola vittoria e ben sei sconfitte dopo le prime sette giornate nel girone H dove capeggia il team capitolino della Roma City. Alla ripresa, fra tre giorni, i rossoblu ospiteranno il Tivoli.

Difficoltà per i team della Tuscia anche nel campionato dell’Under 19 Regionale dove le quattro compagini della Tuscia occupano la zona medio bassa della classifica. Dopo 5 giornate ad 8 punti troviamo la Fc Viterbo di mister Cerci ed il Montefiascone del tecnico Egidi che tra l’altro sono reduci dallo scontro diretto giocato sabato a Vignanello e concluso sul punteggio di 1-1 con vantaggio degli ospiti grazie a Cecio e pareggio dell’Fc Viterbo di Grillo. I padroni di casa recriminano per il rigore fallito da Ciucci che ha colpito il palo. Terzultimo posto per il Pianoscarano che è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Città di Cerveteri ed al suo attivo ha soltanto 7 punti con il bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 4 ko. La maglia nera spetta alla “matricola” Sorianese, vice cenerentola del girone con 4 punti e che precede la sola Pescatori Ostia. Cimini reduci dalla sconfitta interna contro il Tolfa per 3-1 ed è la quinta “resa” in queste prime sette giornate.

Nell’Under 19 Provinciale siamo invece alla quinta giornata e al netto dei turni di riposo si gode il primato, nonostante il pareggio per 3-3 nell’ultimo turno sul campo di un determinato Canale Monterano, il Tarquinia Calcio con 11 punti e con una lunghezza di vantaggio sulla coppia Jfc Civita Castellana e Fulgur Tuscania con quest’ultima allenata da mister Bernabei che dopo il ko dell’esordio con l’Atletico Santa Marinella ha reagito alla grande pareggiando a Manziana e poi centrando un tris di successi in casa contro Pro Alba Canino e Maremmana ed in trasferta con il fanalino di coda Pescia Romana.

Sabato per la capolista ci sarà proprio il derby di alta classifica contro la Fulgur Tuscania.

