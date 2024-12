Il grande “esercito” degli Under 14 del Tarquinia Calcio inseriti nei due gironi provinciali del campionato Under 14. Nel gruppo A i sotto età che giocano fuori classifica e che dopo 4 incontri ancora non hanno assaporato la gioia del successo ma che di partita in partita stanno dimostrando di crescere e soprattutto di divertirsi. Nel gruppo B invece c’è la compagine denominata Tarquinia squadra A composta da giovani atleti più pronti e che si sta ottimamente comportando in questo inizio di stagione con l’attuale secondo posto a 10 punti alle spalle dell’imprendibile capolista Calcio Tuscia leader a punteggio pieno e che si preannuncia come la grande favorita alla vittoria finale. Tarquinia che domenica scorsa è passato per 10-0 sul campo della Virtus Trevignano nel contesto di una prestazione eccellente firmata dalle reti dello scatenato Serban autore di una magica sestina alle quali vanno aggiunte le realizzazioni di Brunori, Cimardi, Gori e Leardini. Sabato sfida interna contro la Romaria, compagine fuori graduatoria in questo girone B ma altra occasione per i rossoblu di divertirsi e migliorare.

