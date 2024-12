Grande successo per il Memorial ricordo “Fausto Scapecchi” organizzato dalla società della Favl Cimini Viterbo alle memoria del compianto pilastro dell’Aia di Viterbo. La manifestazione è stata organizzata a favore dei piccoli della categoria Primi Calci e si è svolta sugli impianti del nuovissimo centro sportivo del Pinovo Sporting Center a La Quercia. Complimenti alla Ssd Barco Murialdina per aver conquistato il primo posto. Da parte degli organizzatori un grande grazie a tutti i partecipanti del Barco Murialdina, Montefiascone, Fc Viterbo e Polisportiva Celleno e ai loro mister per aver reso questo evento speciale. La sportività dimostrata in campo è stata davvero ammirevole ed ha reso ogni partita un vero spettacolo. Un ringraziamento speciale inoltre va alla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo per il prezioso contributo che ha reso possibile la competizione. “Il calcio è un gioco meraviglioso - fanno sapere gli organizzatori - soprattutto per i bambini, che possono imparare valori importanti come il lavoro di squadra, l’amicizia e la sana competizione. Abbiamo molto da imparare da loro”. Nelle foto di Gianni Arriga dei momenti della competizione e della premiazione.

Una fase di gioco al Memorial "Scapecchi" (Foto Gianni Arriga)

La cerimonia di premiazione (Foto Gianni Arriga)

