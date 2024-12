Definite le finali della Coppa Provincia per le categorie giovanili provinciali dell’Under 19 e dell’Under 17. A giocarsi il titolo nella categoria Juniores con la possibilità di partecipare nella prossima stagione al campionato Under 19 Regionale saranno i team del Canale Monterano e del Ronciglione United che in semifinale hanno avuto la meglio entrambe per 3-2 sull’Atletico Capranica e sul Manziana sapendo sfruttare al meglio il fattore campo. Per la categoria Allievi Under 17 la finale della Coppa Provincia sarà invece tra il Montefiascone e il Pianoscarano con i falisci che si sono qualificati grazie al 3-3 casalingo dopo i tempi supplementari contro il Virtus Marina San Nicola in virtù del migliore piazzamento nella stagione regolare. Più netta l’affermazione del Pianoscarano vittorioso in casa per 2-0 sulla Sorianese. Ora da parte della Delegazione Figc di Viterbo si attende di conoscere le sedi e le date delle due finali che si giocheranno in campo neutro nel fine settimana in arrivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA