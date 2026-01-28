Ottima prestazione per la Virtus Marina di San Nicola che, nel turno casalingo, ha battuto per 2-1 il Trigoria Calcio, competitor diretta nella zona di classifica che conta. A segnare le reti della vittoria sono stati Nucera e Marta, mentre ai bianconeri non è bastato il gol di Petri. Grazie ai 3 punti, la Virtus ha superato proprio il Trigoria Calcio, raggiungendo il quinto posto a quota 21, parimerito con il Città di Acilia (attualmente quarta).

Le parole del mister

Andrea Nucera, mister juniores Virtus Marina di San Nicola: «E’ arrivata una bella vittoria, sofferta ed era importante. Veniamo da una striscia di risultati positivi, 4 vittorie e un pareggio e ci siamo rilanciati nella zona alta della classifica. Dobbiamo dare maggiore continuità a questi risultati soprattutto adesso che avremo gli scontri più importanti. Abbiamo perso alcune pedine per infortunio. Ci siamo un pochino risollevati, nelle ultime 2 gare, abbiamo dimostrato una grossa personalità e quindi questa cosa mi è piaciuta tanto».

I prossimi appuntamenti

Il girone di andata terminerà il 31 gennaio con la trasferta contro il Cortina Sporting Club che insegue a 7 lunghezze di distanza. Il ritorno, invece, si aprirà con la sfida al Forte Bravetta, quando gli uomini di mister Nucera saranno chiamati a ripetere il risultato della gara inaugurale (1-3).

