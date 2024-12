Bella soddisfazione per il settore giovanile del Pianoscarano. Questa settimana il focus sulla Scuola Calcio è tutto per loro, Emma e Maria Chiara che sono tornate nei giorni scorsi a provare con la Roma, squadra che quest’estate ha già accolto la rossoblu Maya Bizzarri. Le due ragazze 2012 avevano già ben figurato nella passata stagione, ma la società capitolina aveva pensato che il loro percorso potesse ancora continuare nella squadra di club. Quest’anno una nuova possibilità che le ragazze dovranno vivere come una grande occasione di crescita e soprattutto come una bella fuga da quei “maschiacci” rossoblu che le fanno tanto arrabbiare ma a cui non riescono a fare a meno come nelle migliori famiglie.

