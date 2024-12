Nella frenetica atmosfera della domenica mattina, il campo sportivo di Tolfa “Felice Scoponi” è stato il palcoscenico di un'intensa sfida tra i giovani talenti dell’Under 16 Provinciale del Tolfa Calcio e i formidabili contendenti del National Soccer School. La ventiquattresima partita del campionato Under 16 Provinciale girone di Viterbo è stata carica di emozioni e determinazione e ha visto trionfare per 2-1 gli ospiti. Sotto la guida del tecnico Domenico Trucchia i ragazzi del Tolfa hanno dato il massimo nonostante l'assenza di cinque giocatori chiave. La formazione schierata, composta da Patarchi, Fronti, Vannicola, Verbo, Zucconi, Guerra, Sociu, Lapucci, Santecchi, Stefanini e Gentili, ha dimostrato grande coesione e impegno in campo. L'arbitro Marco Adore della sezione di Civitavecchia ha mantenuto il controllo della partita garantendo una competizione equa e rispettosa. Nonostante la sconfitta per 2-1, le tante assenze, il rigore sbagliato, il Tolfa Calcio ha dimostrato spirito combattivo e determinazione, rimanendo saldo nel cuore dei suoi sostenitori. L'esperienza acquisita da questa partita servirà da catalizzatore per il futuro successo della squadra. In un contesto di sportività e passione per il calcio giovanile, la partita tra il Tolfa Calcio e il National Soccer School resterà un capitolo importante nella stagione sportiva locale, testimoniando il talento e l'ardore dei giovani atleti che continuano a perseguire i loro sogni sul campo verde.

