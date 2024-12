Delusione per il Tolfa Calcio: pareggio amaro contro il Castel Sant'Elia. Sabato pomeriggio, sul campo sportivo di Castel Sant'Elia, si è tenuta la 23sima partita del campionato Under 16 Provinciale tra i ragazzi allenati da mister Domenico Trucchia e i pari età del Castel Sant'Elia. La formazione del Tolfa Calcio ha affrontato la sfida con determinazione nonostante numerose assenze. Con Patarchi, Bianchi, Vannicola, Lapucci, Guerra, Copponi, Sociu, Verbo, Volpi, Santecchi e Trucchia in campo, il Tolfa ha dato il massimo per portare a casa i tre punti. In panchina, pronti a subentrare, c'erano Fronti, Moraldi, Gori e Ianniello. L'arbitro Antonio De Biasio della sezione di Viterbo ha fatto rispettare le regole con autorità e imparzialità durante l'incontro. Nonostante gli sforzi della squadra ospite, il Tolfa Calcio ha dovuto accontentarsi di un pareggio, ottenuto grazie al gol di Santecchi. Tuttavia la delusione è stata palpabile per il gol annullato a Volpi, che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Il primo tempo si è concluso con un pareggio sul punteggio di 1-1, lasciando aperte le speranze di entrambe le squadre per il secondo tempo. Nella ripresa mister Trucchia ha deciso di cambiare alcune pedine, facendo entrare Fronti, Moraldi e Gori al posto di Vannicola, Sociu e Volpi, nella speranza di dare una scossa alla squadra. Nonostante gli sforzi e i cambi tattici, il secondo tempo non ha portato grandi cambiamenti al risultato, che è rimasto fermo sul pareggio. Il Tolfa Calcio lascia il campo con un punto conquistato, ma con la consapevolezza che avrebbe potuto ottenere di più. Ora la squadra dovrà concentrarsi sulle prossime sfide, lavorando duramente per ottenere risultati migliori e mantenere vive le speranze di successo nel campionato.

