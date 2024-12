Oggi alle ore 17 sul campo neutro di Soriano nel Cimino si disputa la finalissima della Coppa Provincia Under 15. È l’ultima competizione tra le varie categorie che hanno già tutte assegnate il prestigioso trofeo messo in palio dalla Delegazione Figc di Viterbo. A contenderselo sono le compagini del Celleno e del National Soccer che in regular season si sono classificate rispettivamente al quarto e al sesto posto e ora hanno la bella opportunità di iscrivere il loro nome nell’albo d’oro della competizione. La sfida si disputerà su due tempi da 35 minuti ciascuno, se al 70esimo persisterà la parità verranno giocati due tempi supplementari da 10 minuti. Ricordiamo tutti i titoli della Coppa Provincia Under 16 sin qui assegnati partendo dalla Terza Categoria dove si è imposto il Tarkna Tarquinia, poi a scendere Ronciglione United ha vinto nell’Under 19, Il Pianoscarano si è imposto nell’Under 17, al Cura Calcio il titolo dell’Under 16 e l’Anguillara ha vinto il titolo della Coppa per l’Under 14. Oggi sapremo il responso tra Celleno e National Soccer di Ronciglione per la categoria Giovanissimi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA