Ricordiamo le sfide del fine settimana nei campionati Under 19 e 18 Regionali. Turno di sosta nel campionato Under 19 Nazionale che riprenderà sabato prossimo 23 marzo con le sfide della 21esima giornata e con la Flaminia Calcio, fanalino di coda del girone H che affronterà la trasferta di Tivoli. Nel campionato Under 19 Regionale siamo giunti alla quartultima giornata. Domani cerca una grande prova la Fc Viterbo che alle 15 ospita a Vallerano la capolista Città di Cerveteri. Per il team di mister Cerci ormai il primato è lontano ma c’è da onorare al meglio il finale di stagione. In cerca dei punti salvezza il Montefiascone atteso domani alle 15 dalla dura trasferta sul campo del Santa Marinella mentre il Pianoscarano è chiamato al successo nel match sul terreno del fanalino di coda e quasi condannato Sabazia. Rinviata al 23 marzo la sfida tra Sorianese e Fregene Maccarese. Nel campionato Under 19 Provinciale quartultima giornata con la capolista Tarquinia Calcio domani alle 15 in azione sul terreno della Jfc Civita Castellana. Questi gli altri match: domani alle 15 Atletico Capranica-Maremmana, Canale Monterano-Nuova Pescia Romana. Alle 17 Atletico Santa Marinella Calcio-Manziana e Ronciglione United-Pro Alba Canino. Riposa la Fulgur Tuscania. Infine nel campionato Under 18 Regionale tutte in campo domenica le provinciali con l’Atletico Cimina che alle 9 renderà visita al Tor di Quinto, alle 11 trasferta con la Vis Aurelia per il Cura Calcio, sempre alle 11 il Pianoscarano ospiterà il Marina San Nicola mentre alle 15 il Viterbo Fc sarà di scena a Fiumicino.

