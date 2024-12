Tornano a pieno regime i campionati giovanili dopo la sosta pasquale e per il Torneo delle Regioni. Ricordiamo i confronti delle nostre principali compagini.

Per l’Under 19 Nazionale domani alle ore 15 la cenerentola Flaminia, fanalino di coda del girone H con soli 9 punti affronta la trasferta sul campo dei romani della Boreale.

Nella terzultima giornata del campionato Under 19 Regionale confronto irto di difficoltà sul campo della capolista Città di Cerveteri per una Sorianese, terzultima e che cerca di uscire dalla griglia dei playout o quanto meno di ottenere un piazzamento utile per giocare in casa lo spareggio salvezza. Delicatissima anche la gara che attende il Montefiascone, reduce da 4 ko consecutivi e che deve vincere la sfida interna contro il Borgo Palidoro che la precede di 3 punti. Falisci al momento dentro l’area playout. Alle 15 al Bruni derby tra Pianoscarano e Favl Cimini Viterbo con i locali lanciati verso una salvezza diretta dopo una buona rimonta, Fc senza problemi e che può puntare soltanto al quarto posto finale.

Si torna a giocare anche nel campionato Under 19 Provinciale con le gare della terzultima giornata. Tiene banco la corsa al titolo tra la capolista Tarquinia e l’inseguitrice Canale Monterano distanziata di 4 punti ma con una gara in meno giocata. Ecco il programma completo della 20esima giornata: domani alle ore 15 Tarquinia- Manziana. Alle ore 16 Fulgur Tuscania-Atletico Capranica, Maremmana-Canale Monterano, Nuova Pescia-Ronciglione United. Alle ore 10.30 Pro Alba Canino-Atletico Santa Marinella Calcio. Riposa la Jfc Civita Castellana.

Infine per il campionato Under 18 Regionale match senza una grossa importanza per le nostre compagini che vivacchiano nella zona medio bassa della classifica. Domani alle ore 17 trasferta sul campo della quasi trionfatrice Aranova per il Cura Calcio. Domenica alle ore 15 trasferta a Fiumicino per l’Atletico Cimina e match interno del Pianoscarano contro l’Ostiantica. Alle 17.30 di domani trasferta contro l’Atletico Roma Nord per il Viterbo Football Club.

