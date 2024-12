L’Under 19 Elite del Civitavecchia Calcio 1920 stende il Montello e, complice la sconfitta dell’Atletico Vescovio, stacca il pass per i playoff con un turno di anticipo. Capelli apre la strada sul finire di primo tempo, poi a valanga i nerazzurri nella ripresa che regolano grazie alle reti di Di Riso e Legnante, per lui una tripletta, il Montello per cinque a zero. A novanta minuti dalla fine la compagine diretta da Rocchetti mette il proprio nome tra le migliori quattro del girone A, con la possibilità in caso di vittoria sabato 6 aprile contro lo stesso Vescovio, oltre alla contemporaneità di solo un pari della Romulea con il Tor Tre Teste, di arrivare terza. Ad oggi guida la classifica la Tor Tre Teste con 60 punti, poi a scendere la Vigor Perconti con 58, la Romulea a 49 e il Civitavecchia con 48. Obiettivo raggiunto, di giustezza e a coronamento di un campionato dove nessuno ha mai mollato, con un gruppo che potrà dire la sua negli scontri che verranno.

Il selfie post vittoria dei nerazzurri con il dirigente Alfredo Zacchei

IL TABELLINO. 25^ giornata Under 19 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Montello: 5-0.

Marcatori: 38’pt Capelli, 20’st 32’st rig. e 38’st Legnante, 36’st Di Riso (C).

Arbitro: Muto di Roma 1.

Ammonizioni: Leardini, Piergentili, Agostini, Rocchetti, Verde, Giannetti.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, La Rosa, Piergentili, Capelli, Mellini, Territo, Bertini, Serpente, Agostini, Di Riso, Leardini. A disposizione: Galimberti, Verde, Camilletti, Pandolfi, Converso, Alessi, Legnante, Astorelli. Allenatore: A. Rocchetti.

Montello: Zanutto, Giannetti, Ilardi, Martusciello, Izzo, Petetta, Puppo, Schina, Bordin C., Simeone, Bordin L. A disposizione: Prochwicz, Borri, Cefalo, Chirichella, Licorini, Musolino. Allenatore: G. Del Vecchio.

(Articolo in collaborazione con Maurizio Spreghini).

©RIPRODUZIONE RISERVATA