Nel fine settimana la Delegazione Figc di Viterbo ha assegnato le finali della Coppa Provincia Viterbo e il primo trofeo è stato vinto dall’Under 17 del Tarquinia che si è imposta per 2-1 sul Tolfa nella finalissima giocata sul campo neutro di Soriano nel Cimino nella serata di venerdì. Confronto emozionante che la squadra di Tarquinia ha vinto riuscendo nel finale con la doppietta di Liberatore a recuperare il gol di svantaggio. Un successo che ha fatto felice tutto l’entourage blugranata come ha dichiarato al termine del match il direttore sportivo Forlini, visibilmente emozionato: «Ho sempre creduto in questa squadra fin dall’inizio. È un gruppo forte, fatto di ragazzi straordinari che non hanno mai mollato. Questo è il giusto premio per il loro impegno e la loro passione. Un trofeo che vale oro, e che rafforza la stima e la fiducia che tutta la società ha riposto in questo progetto sin dall’inizio della stagione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA