Ancora una vittoria per l’Under 16 Provinciale del Tolfa Calcio: i ragazzi di mister Domenico Trucchia hanno calato il pokerissimo e hanno espugnato il campo del Viterbo Football Club per 5-1 e hanno così confermato il secondo posto in classifica. Nella fresca mattinata di domenica, presso il campo sportivo “Ellera” di Viterbo, si è svolta con grande intensità l’ottava giornata di campionato Under 16 Provinciale e a sfidarsi saranno i giovani talenti del mister Trucchia del Tolfa Calcio e i pari età del Viterbo Football Club guidati da mister Buffetti. Un dettaglio significativo ha accompagnato l'ingresso in campo del Tolfa: i ragazzi, uniti contro la violenza sulle donne, hanno sporto il baffo rosso sulla guancia, simbolo eloquente di un messaggio che va oltre il campo di gioco, testimoniando l’impegno sociale sia dei giocatori che della società Tolfa Calcio. Nonostante i primi istanti di gioco che hanno visto qualche incursione del Viterbo, la partita è stata saldamente controllata dal Tolfa sotto ogni aspetto. Le uniche incursioni pericolose avversarie sono state limitate a tiri su punizione nei primi minuti. Il primo tempo si è concluso con il Tolfa in netto vantaggio di 0-2, grazie ai gol di Fronti e Santecchi. La ripresa ha replicato il copione del primo tempo, con il Tolfa che ha mantenuto un gioco tecnico e tattico impressionante, orchestrando trame offensive di grande spessore. Il Tolfa ha ulteriormente consolidato la propria posizione con due reti firmate dal prolifico Santecchi e da Lapucci. La squadra ha dimostrato di saper sfruttare le occasioni al meglio, con una menzione speciale per i giocatori subentrati dalla panchina. Sotto l'attento sguardo dell’arbitro Iulian Mihai Rotaru della sezione di Viterbo, la partita si è conclusa con una netta vittoria del Tolfa Calcio per 1-5. Una prova convincente sotto ogni punto di vista, dalla precisione tecnica alla solidità fisica, che conferma il talento e l'impegno dei giovani atleti del Tolfa Calcio in questo campionato Under 16.

Per il Tolfa in campo: Matarazzo, Copponi, Bianchi, Lapucci, Guerra, Zucconi, Fronti, Verbo, Santecchi, Stefanini, Trucchia, Gentili (è entrato nel secondo tempo), Gori (è entrato nel secondo tempo), Sociu (è entrato nel secondo tempo), Rosati, Vannicola (è entrato nel secondo tempo) e Moraldi (è entrato nel secondo tempo).

Per quanto riguarda invece le altre formazioni del settore giovanile del Tolfa, va rilevato il pareggio interno beffardo 5-5 per l’Under 19 Regionale allenata da mister Gallina: i biancorossi hanno sfidato il Borgo Palidoro.

Importate successo esterno per gli Esordienti 2011 di mister Bucci che hanno espugnato il Tamagnini battendo per 1-0 i civitavecchiesi.

Battuta d'arresto per i Pulcini 2014: i ragazzi di mister Paradisi, dopo una gara molto combattuta contro il Santa Marinella, hanno ceduto per 1-3.

