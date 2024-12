Poker rifilato alla Real Azzurra con reti di Croce e Rosalba e quarto posto tenuto ben stretto dai ragazzi guidati da mister Marco De Luca. Ma il vero obiettivo del Ladispoli Under 14 Regionale ora è il terzo posto perché consentirebbe alla società di essere ripescata nell’Elite. Mancano ancora due gare all’appello e il risultato è ancora raggiungibile. I riflettori ora sono tutti puntati su questa formazione dei Giovanissimi regionali che sta attraversando un ottimo stato di forma dopo il 4-1 fuori casa e il roboante 8-0 nel turno precedente con la Leocon. Ne parla il direttore dell’agonistica dell’Academy Ladispoli. «Abbiamo questa possibilità di essere ripescati - sostiene Daniele Bencini - e fino all’ultimo ci proveremo. La squadra si sta comportando molto bene e siamo fiduciosi. Certo, la prossima sfida non è facile e questo lo sappiamo». I rossoblu sfideranno Accademia Gialloazzurri seconda in classifica ma si giocherà all’Angelo Sale. Il sostegno del pubblico di casa potrà fare la differenza. In realtà i tirrenici devono recuperare 3 punti dalla Romaria terza in graduatoria che se la vedrà in casa della Vis Aurelia. Poi ultima giornata per il Ladispoli sul campo della penultima, la Fulgur Tuscania, mentre Romaria farà visita alla Vis Aurelia e Accademia riceverà Alba Roma. «A parte la Boreale che ha giocato un campionato a sé - prosegue Bencini - per il resto la situazione è di equilibrio. Chiaro, servono due vittorie per sperare nell’Elite che merita sempre un club prestigioso come quello del Ladispoli». Poi un bilancio su tutte le altre formazioni. «L’obiettivo minimo è stato raggiunto da parte di tutti ed era quello della salvezza - conclude il direttore - peccato con i 2007-2008 vicini ai playoff. Anche l’Under 19 è arrivata terza perdendo ai playoff solo ai calci di rigore. Una buona annata».

