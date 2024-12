Tre giovani talenti osservati speciali dalla Salernitana. Un altro già in trattativa con il club campano. E poi tre convocazioni in Rappresentativa Regionale.

È una settimana d’oro per l’Academy Ladispoli che continua a mettere in mostra i propri gioielli. Partendo dagli allenamenti e dalla possibilità di tre baby calciatori di mettersi alla prova a Salerno, società che milita in Serie A.

Andrea Moccia e Luca Pulino, entrambi difensori, insieme a Morgan Rosalba, attaccante, si sono allenati intensamente per due giorni con i pari età delle categorie Under 16, Under 15 ed Under 14 Nazionali. Durante la loro permanenza Moccia e Pulino hanno avuto l’occasione di disputare una partita amichevole indossando la maglia della Salernitana. Pulino, utilizzato sin dal primo minuto come difensore centrale ha potuto mettere in mostra anche le sue abilità offensive realizzando un gol su calcio d’angolo al decimo minuto di gioco. Il compagno rossoblu Rosalba ha brillato con le sue doti realizzative, trovando il gol in più di un’occasione nelle partite di allenamento.

Il direttore generale del Ladispoli Emiliano Santori ha espresso soddisfazione nell’accompagnare i talentuosi atleti e ha sottolineato i solidi legami con la dirigenza del club professionistico. Si è riservato, però, su dettagli riguardanti un possibile interesse per un giovanissimo calciatore della prima squadra, definendo la questione «trattativa riservata» gestita dalla presidenza. Inutile girarci intorno, si parla di Giacomo Paganetti, 17enne che sta trovando continuità con la prima squadra in Eccellenza e domenica ha siglato il gol vittoria contro la Citizen Academy. Un centrocampista centrale completo, abile ad inserirsi, tecnico e fisico.

«Questa esperienza - ha detto Santori - potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per i talenti emergenti della Ssd Academy Ladispoli e consolidare ulteriormente la collaborazione tra i due club». Momento magico poi per Paganetti convocato in Rappresentativa Regionale assieme a Davide Mengoni, classe 2006 ed elemento della prima squadra guidata da Lillo Puccica. La terza convocazione è per il portiere classe 2007 Michele Truppi.

«La dirigenza dell’Academy Ladispoli assicura che non si tratta di casi isolati e che nei prossimi mesi si vedranno gli effetti di un importante lavoro relazionale iniziato questa estate con l’ambizione che il settore giovanile del litorale diventi sempre più una importante vetrina per le società professionistiche».

