L’Under 17 della Real Azzurra si è aggiudicata l’edizione 2024 del Memorial “Socciarelli Paris”. Sul manto erboso del “Dario Dante Vitali” reso perfetto da Luigi Maccari (dirigente Virtus Acquapendente) i ragazzi del tecnico Andrea Colonnelli hanno superato per 5-3 l’Orvietana Fc allenata dall’ex giocatore della Lazio Mauro Viviani. In vantaggio al 22’ del primo tempo con Gabriele Cantucci i viterbesi si fanno raggiungere ad inizio ripresa da una rete di Mattia Ricchiuti. L’esito del confronto da regolamento si è deciso con i tiri di rigore. Affidabilissimi dal dischetto Giacomo Cencini, Gabriele Bergagna, Gabriele Cantucci, Paolo Sartucci. Il terzo posto premia il lavoro di un altro tecnico viterbese: Stefano Broccatelli. Nel match contro l’Aurora Pitigliano ha deciso la rete al 13’ del secondo tempo di Francesco Cochi che ha piegato una Aurora Pitigliano spuntata in fase offensiva. Già delle semifinali si comprendeva ampiamente che i favori del pronostico erano tutti per la Real Azzurra che si è imposta per 3-1 con le reti di Giacomo Cencini, Paolo Sartucci e Pietro Franci, la Romeo Menti che ha trovato il gol della bandiera con Giulio Uffredduzzi. Nella finale per il terzo e quarto successo vittoria dell’Fc Orvieto che si è imposto per 1-0 contro l’Aurora Pitigliano con la rete di Giorgio Trincia. La kermesse del Memorial Socciarelli prosegue sui campi di Acquapendente con i vari triangolari riservati a tutte le categorie dell’agonistica e dell’attività di base.

