Il W3 Stadium torna sotto i riflettori del calcio giovanile nazionale grazie a una prestigiosa collaborazione con la Ss Lazio. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il club biancoceleste ha scelto l’impianto sportivo della W3 Maccarese per svolgere ben tre allenamenti congiunti con le proprie selezioni giovanili: l’Under 17 Nazionale, l’Under 15 Nazionale e l’Under 14 Elite. Un’occasione di alto profilo tecnico, arricchita dalla presenza sul campo di Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio e oggi figura di riferimento nel panorama calcistico giovanile. La sua partecipazione ha conferito ulteriore prestigio all’iniziativa, contribuendo a creare un ambiente stimolante per tutti i giovani atleti coinvolti. La scelta della società capitolina di affidarsi alla compagine maccaresana e alle sue strutture, è un chiaro segnale della crescita costante del progetto W3 Maccarese, che negli ultimi anni si sta affermando come punto di riferimento nel settore dilettantistico e giovanile della regione. Un'iniziativa nata in maniera spontanea, lontana da logiche commerciali, frutto dello spirito di collaborazione e condivisione che da sempre anima il club bianconero. L’esperienza si inserisce in un percorso di valorizzazione del talento e di apertura verso realtà calcistiche di alto livello. Un’ulteriore conferma che il W3 Stadium non è solo un impianto sportivo all’avanguardia, ma anche un laboratorio di crescita per il calcio di domani.

