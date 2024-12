L’approfondimento sulle varie categorie regionali e provinciali del campionato Allievi dopo il match dello scorso fine settimana.

QUI UNDER 17 REGIONALE. Il girone A vede in vetta con 22 punti la coppia Vis Aurelia e Fiumicino. I team della Tuscia ottengono due pareggi, la Real Azzurra (10) che impatta in casa per 2-2 contro il Jem’s Soccer Academy (15) con le reti di Cantucci e Paolini e l’Mco (5) che pareggia sempre per 2-2 nella trasferta di Massimina (1)al suo primo punto. Male la Favl Cimini Viterbo (9) sconfitta 3-0 dalla capolista Fiumicino ed il Tarquinia (1) battuto per 7-1 nella trasferta romana contro la Totti Soccer School (21).

Nel girone B bene la Flaminia Civita Castellana (20) che conferma il suo terzo posto con il l successo interno per 6-1 con il Settebagni (5). Un successo che i giovani rossoblu ottimi in questo avvio di stagione hanno voluto dedicare al loro dirigente Francesco Coni in occasione del suo compleanno.

QUI UNDER 17 PROVINCIALE. Non c’è storia con la forza assoluta dell’Academy Santa Marinella (27) che fa 9 su 9 con il largo 8-1 casalingo contro il malcapitato Pianoscarano (16). Al secondo posto la Sorianese (18) con il 7-0 sul Sabazia (10) raggiunge il Montefiascone (18) che si è fatto bloccare sul 2-2 dalla Fulgur Tuscania (10). A chiudere il turno il largo 10-1 del Celleno (13) sul Barco (1), la vittoria esterna del Marina San Nicola (16) per 3-1 a Fabrica (4) e il largo 4-1 della Leocon (14 ) con il Real Vasanello (7).

Infine nei campionati Under 16 Regionali e Provinciali conferme delle battistrada. Nei regionali continua a volare il Pianoscarano (24) che batte nel derby per 7-0 la Mco e allunga sull’inseguitrice Cesano (21) fermata sul pari ad Ostia (14). Ko il Fc Viterbo (16) battuto 3-1 a Cerveteri (12).

Nell’ Under 16 Provinciale tutto ok per il National Soccer School (24) che batte 6-0 in casa il Calcio Tuscia (7) e conferma il + 5 sulle inseguitrici Real Azzurra, Leocon e Fabrica tutte vittoriose nei loro impegni.

