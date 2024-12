La Favl Cimini Viterbo è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni alla Scuola Calcio per la stagione sportiva 2024/2025 per le seguenti categorie: Piccoli Amici (2018-2019-2020), Primi Calci (2016-2017), Pulcini 1° anno (2015),Pulcini 2° anno (2014), Esordienti 1° anno (2013), Esordienti 2° anno (2012). Un’opportunità unica per tutti i giovani e giovanissimi calciatori di avvicinarsi al mondo del calcio in un ambiente sano e stimolante, sotto la guida di tecnici qualificati e appassionati. Praticare sport fin da piccoli porta innumerevoli benefici: favorisce uno sviluppo fisico sano, migliora la coordinazione e l'agilità, stimola la socializzazione e la collaborazione, aumenta l'autostima e insegna il valore del fair play. Iscrivere i ragazzi alla Scuola Calcio della Favl Cimini Viterbo significa offrire loro l'opportunità di crescere in un ambiente sano e stimolante, dove potrà divertirsi e imparare allo stesso tempo. Tante le novità e i progetti in programma per la nuova stagione, dai nuovi campi di allenamento, all’organigramma del club gialloblu.

«Finalmente abbiamo a disposizione spazi adeguati per gli allenamenti. In passato, a causa del grande numero di ragazzi - spiega Romolo Ercoli, responsabile tecnico della Scuola Calcio della Favl Cimini Viterbo - i campi non erano sufficienti. Con il nuovo impianto Pinovo e il rifacimento del manto erboso di Villanova, quest’anno possiamo sicuramente migliorare la qualità delle nostre sessioni. Da coordinatore del lavoro degli allenatori, mio compito è impegnativo - aggiunge - e mi piacerebbe che tutti noi ci concentrassimo su un obiettivo comune: la crescita dei ragazzi, sia dal punto di vista tecnico e motorio, sia comportamentale, che è il aspetto più importante per la nostra società. Dovremo lavorare su questi aspetti e la nostra programmazione sarà orientata in tal senso. I ragazzi sono giovani, e la cosa principale è farli divertire senza farli sentire sotto esame. Se sentiamo risate e scherzi negli spogliatoi - ha concluso Ercoli - significa che stiamo lavorando bene».

La Favl Cimini Viterbo partecipa regolarmente a tornei e manifestazioni a livello locale e regionale, offrendo ai giovani calciatori l'opportunità di mettersi alla prova e confrontarsi con altre squadre. Partecipare a queste competizioni è un'esperienza fondamentale per la crescita sportiva dei ragazzi, che potranno così vivere l'emozione di una partita e acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

«Le prospettive per questa stagione si concentrano principalmente sull’organizzazione di tornei casalinghi, puntando a portare società importanti a Viterbo e Vignanello - aggiunge Roberto Valeri, responsabile della scuola calcio della Favl Cimini Viterbo - anziché andare fuori città. Questo sarà valido per tutte le categorie, dai primi calci agli esordienti. Villanova rimane il nostro campo principale, completamente riseminato. Inoltre avremo campi a Viterbo per le categorie dei più grandi e l’impianto di Vignanello, che offre sia campi sintetici che in erba naturale, oltre al calcio a 5. Con queste strutture - continua Valeri - possiamo tirare un grande sospiro di sollievo. Siamo in una fase di ristrutturazione e ampliamento generale, con Romolo Ercoli che non solo sarà il responsabile tecnico, ma ricoprirà anche il ruolo di responsabile della didattica della scuola calcio. Questo ci aiuterà a orientare sempre più il nostro approccio verso uno stile professionistico piuttosto che provinciale. La carica non è mai mancata, non abbiamo mai smesso. Cerchiamo sempre di migliorarci - conclude -partendo sempre dagli errori fatti nel passato. All'interno della Scuola Calcio della Favl Cimini Viterbo garantiamo un supporto completo ai nostri giovani atleti, includendo il lavoro di una psicologa specializzata che li aiuta a gestire le sfide mentali e a ottimizzare le loro performance. Inoltre coinvolgiamo attivamente anche i genitori, affinché possano supportare i propri figli nel loro percorso sportivo e contribuire al loro sviluppo globale. Offriamo anche la possibilità di partecipare a workshop con tecnici ed esperti del settore, per fornire una formazione a 360 gradi. Inoltre sono attive partnership e convenzioni che permettono agevolazioni speciali per i tesserati e le loro famiglie, rendendo così la nostra offerta ancora più accessibile e vantaggiosa».

Per informazioni è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo settoregiovanile@fcviterbo.it o contattare il seguento numero di telefono: 3388849357. Sito web www.fcviterbo.it. È possibile anche recarsi presso la segreteria di Villanova (orario 16.30-19.30), a Viterbo in via Bonaventura Tecchi.

