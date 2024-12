Nel recupero della 17esima giornata del campionato Under 19 Provinciale di calcio importante vittoria esterna della capolista Tarquinia che ha espugnato per 2-0 il campo dell’Olivo della Fulgur Tuscania. Per il team di mister Adus Amici reti di Scorsi e Luccioli e dodicesima vittoria stagionale che al momento consolida il primato dei ragazzi cari al presidente Coluccio che raggiungono quota 40 punti con un +7 sul Canale Monterano ma va detto che quest’ultima ha due gare in meno visto che il prossimo 3 aprile alle ore 17.30 recupererà il confronto sul campo del fanalino di coda Pro Alba Canino e poi nella penultima giornata scenderà in campo, mentre il Tarquinia osserverà il turno di riposo del girone di ritorno. Ormai per il titolo finale è corsa tra queste due compagini con il Tarquinia che ha ancora due gare da giocare, quella casalinga di sabato 6 aprile con il Manziana e quella dell’ultima giornata sul terreno della Pro Alba Canino. Per il Canale Monterano dopo il recupero del 3 aprile ci sarà la trasferta contro la Maremmana, il match interno del 13 aprile con la Fulgur Tuscania e poi nell’ultimo turno la trasferta contro la Jfc Civita Castellana. Tarquinia che è quindi padrone del proprio destino considerando che vincendo le sue due gare diventa irraggiungibile e potrà festeggiare il passaggio all’Under 19 Elite della prossima stagione dopo averlo sfiorato lo scorso anno quando arrivò secondo alle spalle del Dopolavoro Football Club.

