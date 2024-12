Grande gioia per la compagine dei 2012 del Calcio Tuscia che si è aggiudicata il primo posto tra 14 squadre provenienti dalle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Lazio in una competizione difficile e avvincente. La squadra è composta dai seguenti atleti: Lorenzo Barbetta, Diego Ceccariglia, Simone Orlandi, Gabriele De Rosa, Alessio Vizzini, Christian Reale, Alessandro Ranaldi, Simone Fortunati, Samuele Moriconi, Gianluca Scarponi, Filippo Setola, Edoardo Votta, Simone Primi e Leonardo Maiolino.

I tifosi al seguito della compagine del Calcio Tuscia

«Grandissima soddisfazione - affermano i dirigenti - per questa squadra del Calcio Tuscia che, sul campo di Gabicce, presso Riccione, ha travolto nel torneo ben sei squadre, con 18 gol all’attivo e solo 4 subiti, arrivando in finale con l’Astrea di Roma, battendola per 2-1, dopo una sfida che ha dato lustro ad una partita emozionante che ha onorato tutto il torneo. I prodi calciatori del 2012, guidati dal mister Massimiliano Fortunati, e dallo staff composto da Gino Moriconi e Renato Orlandi, hanno scritto un’altra brillantissima pagina di sport e di calcio che dà merito alla Tuscia in questa coinvolgente disciplina sportiva». Grande piacere, inoltre, è stata espresso dal presidente della Ssd Calcio Tuscia Patrizio Fimiani, che ha avuto parole di elogio per ogni singolo calciatore. In conclusione, i giovani atleti, nell’esprimere tutta la loro soddisfazione per il meritato successo, si sono dichiarati consapevoli che “le amicizie nate sul campo di calcio sono le vere medaglie d’oro in una competizione”.

